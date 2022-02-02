12 yıldır karnelerini getiren çocukları sevindiriyor





Ayaklı Gazete’ye Mağusa’dan ulaşan haberlere göre, ülkemizde önceki gün gerek ilkokul gerekse ortaokullarda yarı yıl tatili başlamasıyla birlikte her yıl geleneksel olarak Ücretsiz Karne Standı hazırlayan Doğruöz Market yine çocukları unutmamış.

Bize ulaşan bazı Mağusa sakinleri gönderdikleri fotoğraflarla, 12 yıldır çocuklara özel ücretsiz karne standı hazırlayan Doğruöz Market sahibi İbrahim Kaptan Gedik bu yılda bu geleneği bozmamış.

Maraş bölgesinde hizmet veren Doğruöz Market’in 12 yıldır özellikle ilkokul çağındaki çocuklara yönelik yaptığı ücretsiz karne standında çeşitli sakızlar, cipsler, gofretler ve daha birçok atıştırmalık yemişler bulunuyor.

Mağusa sakini vatandaşlarımız, bu duyarlı ve örnek davranışından dolayı Doğruöz Market sahibi İbrahim Kaptan Gedik’i kutlayarak bunun diğer işletmelere de örnek olmasını temenni ettiler.

