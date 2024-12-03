Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı avcı vatandaşlarımız, ülkemizde bazı kişilerin çok umursamaz olduğunu ve bu nedenle insanların bu umursamazlık nedeniyle büyük tehlikeler atlattığını belirterek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Avcı vatandaşlarımız pazar günü gittikleri Topçuköy’de Boklu Tepeler diye bilinen yerde başlarına talihsiz bir olay geldiğini ifade ederek “Allaha şükür kuyu yıkık ve alçaktı. Ancak 4 köpeğimizde bu kuyuya düştü. Şükürler olsun zarar almadılar” diyerek yaşadıklarını paylaştılar.

Bu kuyular gibi birçok bölgede ağzı açık boşta kuyu olduğunu ifade eden avcı vatandaşlarımız “Biz de bu kuyuya düşebilirdik. Zira oradaki otlardan hiçbirşey gözükmezdi” dediler.

İnsanlarımızın özellikle yaşam alanlarının uzağında yaptıkları bu şekilde kuyu çalışmaları sonrasında mutlaka ya kuyularının ağzını iyice kapamaları gerektiğini ya da bölgeye uyarı levhaları koymaları gerektiğini belirten avcı vatandaşlarımız herkesi duyarlı olmaya davet ettiler.