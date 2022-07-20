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Yol Koşusu Hakan Tazegül’ün

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Yol Koşusu Hakan Tazegül’ün
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Yol Koşusunu Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından Hakan Tazegül kazandı.
Yavuz Çıkarma Plajından başlayan ve Girne Kordon boyu Atatürk büstünde tamamlanan yarışta Hakan Tazegül birinci olurken, takım arkadaşı Veli Atikoğlu da ikinci sırada yer aldı. Erkeklerde ferdi olarak koşan Ersan Çoker üçüncü sırada yer aldı. Erkekler takım klasmanını Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı kazandı.
Kadınlarda ise Mine Devrim birinciliği alan isim oldu.
Masterler dalında ise Türkiye’den gelen ve 20. kez Barış ve Özgürlük Yol Koşusu’na katılan Erol Dolu 1. oldu.
 
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