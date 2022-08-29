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Yiğitcan’lı ENKA Türkiye şampiyonu

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Enka Spor Kulübü sporcuları Türkiye’de düzenlen atletizm yarışmasında ‘Türkiye şampiyonu’ oldu. Başarının mimarlarından biri olan Kıbrıslı Türk sporcu Yiğitcan Hekimoğlu, “Biz şampiyon takım tutmadık, tuttuğumuz takımı şampiyon yaptık” dedi.

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Yiğitcan’lı ENKA Türkiye şampiyonu
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Turkcell Süper Ligi’ne ülkemiz takımlarından Enka Spor Kulübü sporcuları da katılım gösterdi.
ENKA TÜRKİYE ŞAMPİYONU
Enka Spor Kulübü sporcuları, İki kademeden oluşan yarışta kulüpler bazında Türkiye şampiyonu oldu.
Başarılı sporcu Yiğitcan Hekimoğlu da yarışın ilk kademesinde 4x100 metre bayrak takımında yer alıyordu.
Şampiyonluğa büyük katkısı olan Hekimoğlu, kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
HEKİMOĞLU: “BİZ ŞAMPİYON TAKIM TUTMADIK, TUTTUĞUMUZ TAKIMI ŞAMPİYON YAPTIK”
Hekimoğlu, emeği geçen tüm takım arkadaşlarını kutlayarak, “Biz şampiyon takım tutmadık tuttuğumuz takımı şampiyon yaptık” dedi.
 
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