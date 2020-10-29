Yiğitcan’dan anlamlı destek

İzmir Işıkkent Eğitim Kampusu öğrencilerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 97. yılı için dūzenledikleri "Cumhuriyet Koşusunda" etkinliğine "ilham veren" konuşması ile şampiyon atletimiz Yiğitcan Hekimoglu da destek verdi.
Her seviyede belirli mesafeler icin koşulan etkinlikte 1000 km’ye ulaşıldı. Tüm öğrencilerin katılımı ile yapılan etkinlik sosyal medya üzerinden Yiğitcan’ın konuşması ve resimleri ile paylaşıldı.
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