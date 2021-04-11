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Yiğitcan,Antalya’da dördüncü oldu

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Yiğitcan Hekimoğlu, Antalya’da düzenlenen Bayrak Takımları Seçme Yarışları’nda 100 metre branşında dördüncü olurken, Türkiye Milli Takımı’na giremedi

Yiğitcan,Antalya’da dördüncü oldu
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KKTC Atletizm Federasyonu milli atleti Yiğitcan Hekimoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Antalya’da düzenlenen Bayrak Takımları Seçme Yarışları’nda 100 metre branşında dördüncü oldu.
1 – 2 Mayıs 2021 tarihlerinde Polonya’nın Silesa şehrinde düzenlenecek olan Dünya Bayrak Yarışları’na katılacak Türkiye Milli Takımı’nı seçebilmek için yapılan Bayrak Takımları Seçme Yarışları’na özel davetle katılan Yiğitcan Hekimoğlu, 100 metre branşında yarıştı. Hekimoğlu yarışta elde ettiği 10.65’lik derecesi ile dördüncü olarak Türkiye Milli Takımı’na giremedi.
Bu sezon olimpiyat hedefi ile çalışan ve olimpiyat seçme şansı devam eden sporcumuz Yiğitcan Hekimoğlu, adaya dönerek hazırlıklarına ülkemizde devam edecek.
 
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