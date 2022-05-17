Yiğitcan sezona iyi başladı

Ülkemiz elit atletlerinden Yiğitcan Hekimoğlu, 2022 sezonuna iyi bir başlangıç yaptı. Lefkoşa, Atatürk Stadı’nda düzenlenen rekor deneme yarışında 100 metre branşında piste çıkan Yiğitcan Hekimoğlu, +1.8 rüzgar ile gerçekleşen yarışta 10.60’lık derece koştu. Zorlu geçecek yeni sezonda ilk resmi yarışını koşan Yiğitcan’ın derecesi başta antrenörü Celal Keleş olmak üzere memnuniyetle karşılandı.

Yiğitcan Hekimoğlu, 2018 yılında daha önce Reşat Oğuz’a ait olan 10.38’lik rekoru Erzurum’da düzenlenen yarışta 10.34 derece ile kırarak rekorun sahibi olmuştu.

