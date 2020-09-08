Yiğitcan: Kürsü görmek güzel

Türkiye üçüncüsü olan Yiğitcan Hekimoğlu, “Bana güvenen insanları ufak bir hayal kırıklığına uğrattıysam bunu telafi edeceğimi bilsinler. Ama pandemi sürecini en iyi şekilde geçirerek tekrardan kürsü görmek güzel bir sonuçtu.” Açıklamasını yaptı

KKTC Atletizm Federasyonu’nun milli atleti Yiğitcan Hekimoğlu,Türkiye Şampiyonası’nda

200 metre branşında Türkiye üçüncüsü olma başarısı göstermişti.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 4-5 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen 87’nci Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda kürsüde yer alan Yiğitcan Hekimoğlu, elde ettiği derece ile ilgili açıklamalarda bulunurken, şunları söyledi:

“Herşeye rağmen gülmeyi, umut dolu olmayı unutmayın. Öncelikle destekleyenlere çok teşekkür ederim. Bana güvenen insanları ufak bir hayal kırıklığına uğrattıysam bunu telafi edeceğimi bilsinler.

1 sene sonra Türkiye Şampiyonasında 200m de 3.’lük kürsüsüne çıktım. Seçmede daha iyi bir derece yapmış olmama rağmen bunu finale yansıtamadım. Buda benim için bir tecrübe oldu.

Pandemi sürecini en iyi şekilde geçirerek tekrardan kürsü görmek güzel bir sonuçtu. Tekrardan herkese çok teşekkür ederim”

