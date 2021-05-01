Yiğitcan, Kaymaklı Akademiyi ziyaret etti

Atletizmde gururumuz olan Yiğitcan Hekimoğlu, Küçük Kaymaklı Akademinin antrenmanını ziyaret ederek, geleceğin yıldız adaylarıyla buluşup, onlara başarılı olmanın gereklerini anlattı.
Küçük Kaymaklı Akademi futbolcularıyla hatıra fotoğrafıçektiren Yiğitcan Hekimoğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
“Ortaokul döneminde futbol ile ilgilendim. Daha sonra attletizmyeteneğimCelal Keleş hoca tarafından fark edildi. Ben de atletizme başladım.
Bu uzun başarılı ve zor süreçteçok şeylerle karşılaştım. Bunlardan herşeydenönce iyi bir planlamanın yapılması gerektiğini, daha sonra bu planın uygulanmasının son derece önemliolduğunaöğrendim.
Kıbrıs’ta,Türkiye’de ve uluslararası platformalardakibaşarılarım, ülkemizi temsil etmek benim için büyük onur ve gurur oldu.
Gençlerinöncelikle iyi bir planlama yapması gerekir. Beslenmde sporcu için çokönemlidir. Sporcu kesinlikle alkol tüketimi yapmamalarıdır.”
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