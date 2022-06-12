Yiğitcan Hekimoğlu, ENKA ile Şampiyonluğa Koşuyor

Başarılı Milli Atletimiz Yiğitcan Hekimoğlu ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor.

Başarılı Milli Atletimiz Yiğitcan Hekimoğlu Bursa'da Tüm Kulüplerin katılımı ile gerçekleşen Türkiye Turkcell Süper ligin ilk kademesi olan Şampiyona için 3 günlük Bayrak kampından sonra, Dün Akşam Bursa'da saat 20.30 4x100m de pistte çıktı. Başarılı Sprinterin 4 Adam olarak koştuğu Bayrak yarışında ENKA takımı 39.04 derece ile yarışı 1. olarak tamamladı. Hekimoğlu , Yarın 12 Haziran 2022 pazar günü extra 100m serisinde derecesini geliştirmek için saat 17.00 tekrardan piste çıkıp Şampiyonayı tamamlayacak. "ŞAMPİYON" parolası ile lige açılış yapacak olan ENKA spor kulübü güçlü rakiplerle mücadele edip Şampiyonluk için güzel bir start vermek istiyor.