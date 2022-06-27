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Yiğitcan bu yılın en iyi derecesini yaptı

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Yiğitcan bu yılın en iyi derecesini yaptı
Bursa da 25 -26 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Tūrkiye Şampiyonası' nın  2.gūnunde, başarılı Milli sprinter Yiğitcan Hekimoğu KKTC'yi temsilen çıktığı 200mt. yarışında, zorlu rakipleri arasından Finale çıkma başarısı gösterdi. Yiğitcan ayrıca  “En iyi” derecesini koşarak 21.41 Türkiye Şampiyonasını 4. olarak tamamladı.
 
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