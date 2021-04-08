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Yiğitcan, Antalya’da piste çıkacak

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Yiğitcan Hekimoğlu, Dünya Bayrak Yarışları’na katılacak Türkiye Milli Takımı’na seçilebilmek için Antalya’daki Bayrak Takımları Seçme Yarışları’ndapiste çıkacak

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Yiğitcan, Antalya’da piste çıkacak
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KKTC Atletizm Federasyonu milli atleti Yiğitcan Hekimoğlu, 11 Nisan Pazar günü Antalya’da düzenlenecek Bayrak Takımları Seçme Yarışları’na katılmak üzere 9 Nisan Cuma günü Türkiye’ye gidecek.
Yapılan davet üzerine organizasyona katılacak olan Yiğitcan Hekimoğlu, 1 – 2 Mayıs 2021 tarihlerinden Polonya’nın Silesa şehrinde düzenlenecek olan Dünya Bayrak Yarışları’na katılacak Türkiye Milli Takımı’na seçilebilmek için piste çıkacak.
Hekimoğlu, Türkiye Milli Takımı’na seçilmesi halinde Türkiye’de kalarak milli takım kampına dahil olacak ve hazırlıklarına burada devam edecek. Seçilememesi durumunda adaya dönecek olan Hekimoğlu, Tokyo Olimpiyatları hedefi kapsamında hazırlıklarına Covid-19 tedbirleri çerçevesinde uygulanan karantina kurallarında devam edecek.
 
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