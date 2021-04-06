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Yiğitcan, AML öğrencileriyle buluştu

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Yiğitcan, AML öğrencileriyle buluştu
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Atatürk Meslek Lisesi'nde (AML) çevrimiçi eğitim çerçevesinde Milli atletimiz Yiğitcan Hekimoğlu öğrencilerle buluştu.
Beden Eğitimi öğretmenleri Havva Arabacıoğlu Güvensoy ve Bahar Mevlit'in organize ettiği sunumda Yiğitcan Hekimoğlu, çalışma koşullarını, hedeflerini ve gençlere düşen görevlerle ilgili düşüncelerini paylaştı. Başarılı atlet hangi koşullar altında olunursa olunsun disiplinli ve sistemli çalışmayla hedeflere varılabileceğini vurguladı.
Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Yiğitcan'a Antalya'daki organizasyon öncesi AML öğretmen ve öğrencileri başarı diledi.
 
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