Yeni Usain Bolt bulundu mu?

Kırdığı dünya rekorları ve renkli kişiliğiyle spor tarihine geçen Usain Bolt'un hayranları son günlerde heyecanlı. 19 yaşındaki Letsile Tebogo, 100 metre gençler dünya rekorunu kırdığı performansıyla efsane sprinteri hatırlattı

Spor dünyası Usain Bolt'un veliahtını konuşuyor. Botswanalı Letsile Tebogo, 100 metre dünya gençler rekorunu kırdığı performansıyla efsane sprinterin izinden gittiğini ispatladı.



20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası finalinde 9.91 koşan Tebogo, son 30 metredeki rahatlığıyla, Usain Bolt'un Pekin 2008'de tarihe geçen resitalini hatırlattı.

Tebogo yarışın son metrelerini sağa tarafa bakarak eliyle ateş etme bitirdi, Bolt da 2008 finalinin son metrelerinde sağa bakıp gülmüştü.



19 yaşındaki sporcu, finaldeki sevinciyle idolü Bolt'u andığını söyledi.



Tebogo, yaptığı hareketin sebebini "Tribünde seyircilere Usain Bolt'u hatırlatmak istedim. O benim idolüm. Onun gibi bir insan olmak istiyorum." sözleriyle anlattı.

Gençler dünya rekorunu üçüncü kez kıran Tebogo'nun hayranı olduğu Bolt'a ulaşması için önünde uzun bir yol var.



100 metreyi 9.58 koşarak dünyanın en hızlı insanı olan Jamaikalı, efsanevi kariyerini 8 olimpiyat altını ve 11 dünya şampiyonluğuyla tamamlamıştı.