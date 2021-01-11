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YDÜ’de hareketin önemi konuşulacak

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YDÜ’de hareketin önemi konuşulacak
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, seminer düzenleyecek.
Beden Eğitimi ve Spor Felsefesi “21. Yüzyılda Hareket Becerilerinin Önemi” konulu seminer bugün gerçekleştirilecek. “21. Yüzyılda Hareket Becerilerinin Önemi” seminerinde Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, bölüm başkanı Prof. Dr. Gıyaseddin Demirhan’ın konuşmacı olacağı seminer, saat 10:30’dabaşlayacak.
 
 
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