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Yasmani Copello finalde

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Milli atlet Yasmani Copello Escobar, Tokyo 2020'de erkekler 400 metre engelli yarışında finale kaldı. Copello, 3 Ağustos Salı günü madalya için piste çıkacak

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Yasmani Copello finalde
Rio 2016 Olimpiyatları erkekler 400 metre engelli yarışında 3. olarak ülkemize bronz madalyayla dönen Türkiye milli takım atleti Yasmani Copello Escobar, Tokyo'da da finale kaldı.
Kendi serisinde 47.88'lik derece ile 3. olan milli atletimiz, diğer yarışlardan gelen sonuçlarla finale çıkmaya hak kazandı.
Yasmani Copello Escobar, 3 Ağustos Salı Türkiye saatiyle sabah 06.20'de yine olimpiyat madalyası kazanmak için piste çıkacak.
 
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