Yasmani Copello finalde

Rio 2016 Olimpiyatları erkekler 400 metre engelli yarışında 3. olarak ülkemize bronz madalyayla dönen Türkiye milli takım atleti Yasmani Copello Escobar, Tokyo'da da finale kaldı.
Kendi serisinde 47.88'lik derece ile 3. olan milli atletimiz, diğer yarışlardan gelen sonuçlarla finale çıkmaya hak kazandı.
Yasmani Copello Escobar, 3 Ağustos Salı Türkiye saatiyle sabah 06.20'de yine olimpiyat madalyası kazanmak için piste çıkacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.