U16 ve U18 Atletizm Milli Takımı İskele’de büyük ilgi gördü

Atletizm Federasyonu, U16 ve U18 milli takımı Döveç Group sponsorluğunda Courtyard Long Beach Holiday Resort’ta kamp yaptı. 27 Ekim tarihinde başlayan kamp 30 Ekim Pazar günü tamamlandı.

Courtyard Long Beach Holiday Resort’ta kamp yapan gençler yoğun antrenman programı ve onları ziyarete gelen yetkililerle geçirdi.

İskele bölgesinde büyük bir ilgiyle karşılaşan sporcuları, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç ziyaret etti.

Ayrıca Türkiye 400 metre engelli rekortmeni, Survivor Final yarışmacısı, atletizm camiasının ünlü ismi Nagihan Karadere de kampı ziyaret etti ve sporcularla bir araya geldi. Cortado Cafe, GoldMark Estates ve Senmar Süpermarket Direktörleri’de kampı ziyaret ederek çocuklara desteklerini belirttiler.

Yoğun bir antrenman programı içerisinde kamp yapan sporcular, yeni sezon hazırlığını yaparken diğer taraftan gördükleri ilgiden dolayı da çok memnun olduklarını dile getirdiler.

Döveç Group Yönetim Kurulu üyesi Buğra Döveç ise yaptığı açıklamada Döveç Group olarak ülke sporunun gelişmesi için yaptıkları katkının artarak devam edeceğini, spor, eğitim, sağlık gibi birçok alanda da sosyal sorumluluk projelerinin devam ettiğini belirtti.

KKTC Atletim Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, U16 ve U18 Milli takımı için düzenlenen kamp süresinde gördükleri yoğun ilgiden dolayı kampı ziyaret eden tüm yetkililere hem ziyaretleri hem destekleri için teşekkür etti.

Sakallı “Başta konaklama sponsorumuz olan Döveç Group’a bize bu imkanı sağladıkları için çok teşekkür ederiz. Kampımızı ziyaret eden ve bizlere destek olan herkese ayrıca teşekkür etmek isterim, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam’a GoldMark Estates Direktörleri Osman Oran ve Erman Esentuna’ta ve Senmar Süpermarket Direktörleri’ne ve Cortado Cafe’ye desteklerini için çok teşekkür ederiz.” dedi.



