Tuğba, Türkiye şampiyonu oldu

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Süper Lig yarışlarının birinci kademesi 19-20 Ağustos tarihlerinde Bursa’da düzenlendi.
KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı milli atletlerinden Tuğba Aydın, üç adım atlama branşında Türkiye şampiyonu oldu.Beşiktaş adına organizasyonda yarışan Aydın’a altın madalyayı 13.20’lik derecesi getirdi.
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