Triatlonda takvim kesinleşti

Triatlonda 7 yarışın yer aldığı yeni yarış takvimi duyurulurken, ilk yarış 16 Mayıs Pazar günü İskele’de, Gençlik Triatlonu Sprint – Olimpik olarak gerçekleştirilecek

Bakanlar Kurulunun kararı sonrasında 2021 yarış takvimi aksayan branşlardan olan triatlonda yeni yarış takvimi duyuruldu.

Özerk yapıya sahip olmadığından Spor Dairesinin federasyona üye kulüp temsilcileri ile organize olarak yürüttüğü Triatlon Federasyonunda, teknik komite önceki akşam toplandı.

Sertaç Bozatlı başkanlığında Ahmet Özsoy, Murat Çiftçi ve Berkay Ramiz’in katılımı ile online toplanan yarış teknik komitesi yeni faaliyet programı hazırlayarak kulüplerle paylaştı.

Bakanlar Kurulunun açık havada ve temassız sporların faaliyetlerine izin vermesi göz önünde bulundurularak hazırlanan yarış takviminde organizasyon günleri Pazar olarak belirlenirken, Pazar yasağının kalkmaması durumunda yarış gününün Cumartesi olması düşünülerek yeniden duyuru yapılacak.

Buna göre Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programı şöyle oluşturuldu:

16 Mayıs Pazar: İskele, Gençlik Triatlonu Sprint – Olimpik

6 Haziran Pazar: Kaplıca, Sprint-Olimpik Triatlon

27 Haziran Pazar: Yedidalga, Sprint Triatlonu

11 Temmuz Pazar: Bedis, Aquatlon

1 Ağustos Pazar: Maraş, Aquatlon

29 Ağustos Pazar: İskele, TC/KKTC Sprint-Olimpik Triatlon

19 Eylül Pazar: Kaplıca, Sprint-Olimpik Triatlon