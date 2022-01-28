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Triatlonda sezon Lefkoşa’da Duatlon ile açılıyor

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Yüzme, bisiklet ve koşu branşlarının arka arkaya yapıldığı triatlon sporunda, genellikle kış dönemlerinde organize edilen duatlon (koşu-bisiklet-koşu) yarışı bu Pazar Lefkoşa’da gerçekleşecek

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Triatlonda sezon Lefkoşa’da Duatlon ile açılıyor

K.T.Triatlon Federasyonu 2022 yılının ilk yarışını bu Pazar Lefkoşa’da düzenleyecek.

Yüzme, bisiklet ve koşu branşlarının arka arkaya yapıldığı triatlon sporunda, genellikle kış dönemlerinde organize edilen duatlon (koşu-bisiklet-koşu) yarışı bu Pazar Lefkoşa’da gerçekleşecek. Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonun bu sezonun ilk organizasyonu olacan “Dereboyu Duatlonu” Pazar sabah 09.00’da start alacak.

Federasyona üye Ares, Aspava ve Tüfekçi Spor Kulüplerinden sporcular yanında ferdi sporcuların da katılımı ile gerçekleşecek sezonun ilk organizasyonuna 75 sporcu kayıt yaptırdı.

Sporcular Dereboyu girişindeki trafik ışıklarının oradan ilk olarak koşu parkuru startı alacak. 5 kilometrelik koşu parkununun hemen ardından trafik ışıkları ile Kermiya çemberi arasındaki güzergahta bisiklet sürecekler. 20 kilometrelik bisiklet parkurunun ardından ise koşuya başladıkları yerde tekrar koşacaklar ve bu kez 2.5 kilometre koşarak finişe ulaşmaya çalışacaklar.

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