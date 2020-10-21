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Triatlonda sezon İskele’de tamamlanacak

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Triatlon Federasyonu ikinci kez yasaklanan spor faaliyetleri sonrası ilk organizasyonunu 1 Kasım’da gerçekleştiriyor. Triatlonda sezonun son yarışı olan yarış, İskele’de Noyanlar sponsorluğunda yapılacak. Yarışmanın kayıtları internet üzerinden devam ediyor

Triatlonda sezon İskele’de tamamlanacak
Koronavirüs salgını nedeniyle resmi lig ve organizasyonların bu yıl ikinci kez yasaklandığı ülkemizde antrenman yapmalarına izin verilen spor branşlardan olan triatlonda ikinci yasaklar sonrası ilk yarış 1 Kasım’da gerçekleşiyor.
Spor Dairesi tarafından faaliyetleri yürütülen Triatlon Federasyonu’nda 1 Kasım’da İskele’de gerçekleşecek yarış için Spor Dairesi’nde kulüplerle bir toplantı yapıldı.Federasyon faaliyetlerini yürüten Spor Dairesi Amiri Sertaç Bozatlı, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu üyesi ve spor eğitmeni Turgut Karamanoğlu, federasyonda kayıtlı kulüplerle 1 Kasım’daki yarış organizesini konuştu. 
Aspava Spor Kulübü’nden Murat Çiftçi, Tüfekçi Spor Kulübü’nden Berkay Ramiz ve Ares Spor Kulübü’nden Ahmet Özsoy’un katılımı ile gerçekleşen toplantıda İskele’de yapılacak yarışın organizesi, pandemi kurallarının uygulanması ve diğer yarış kuralları masaya yatırıldı.
Noyanlar sponsorluğunda gerçekleşecek İskele triatlonusprint ve olimpik mesafelerde gerçekleşecek. Bireysel kayıtlar dışında takım kurularak da girilebilecek İskele triatlonu kayıtları 25 Ekim Pazar günü sona erecek. İnternet üzerinden devam eden kayıtların kapanmasından sonra yaş kategorileri oluşturulacak ve sezonun son yarışının hazırlıkları tamamlanacak.
 
 
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