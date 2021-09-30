Triatloncularımız Alanya’da yarışacaklar

Avrupa Triatlon Gençler Şampiyonası ve Türkiye Şampiyonası Alanya etabında Ares, Tüfekçi ve Aspava spor kulüplerinden 10 triatletimiz yarışacak

Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından oluşturulan karma takım Türkiye, Alanya’da gerçekleşecek Avrupa Triatlon Gençler Şampiyonası ve Türkiye Şampiyonası Alanya etabına katılmak üzereAlanya’ya gitti.

Federasyona üye Ares, Tüfekçi ve Aspava spor kulüplerinden triatletlerin oluşturduğu 10 kişilik kafile bugün Antalya’ya uçtu.Alanya’da yapılacak Sprint triatlon yarışında 750 metre yüzecek, 20 kilometre bisiklet sürecek ve 5 kilometre koşacak olan sporcular Pazar günü parkura çıkacak.

Triatletler Hüseyin Arhan, Berk Bağrıkara, Buğra Korahan, Şevki Ahçıhoca, Ayşa Küçükakça, Mine Devrim, Püren Eda Gözer, Kemal Elektrikçi, Ersun Hasan, Tuğcan Özkızan’a yönetici olarak Sertaç Bozatlı, Ahmet Özsoy ve Berkay Ramiz eşlik ediyor.

Kafile Pazartesi öğlen ülkemize dönecek.

