banner583
Kadıköy'de kabus gibi gece
Kadıköy'de kabus gibi gece
14 0
Vatandaş devlet eczanelerinde ilaç bulamıyor
Vatandaş devlet eczanelerinde ilaç bulamıyor
39 0
 
Pandemi Hastanesi'nde ‘bebek’ mutluluğu
Pandemi Hastanesi'nde ‘bebek’ mutluluğu
33 0
Tünel Yolu’nda son drag heyecanı
Tünel Yolu’nda son drag heyecanı
12 0
Sürat ve dikkatsizliği canına mal oldu
Sürat ve dikkatsizliği canına mal oldu
1.8B 0
Adapass uygulaması, vatandaşı çıldırtıyor
Adapass uygulaması, vatandaşı çıldırtıyor
208 0
Beşiktaş, Holanda'dan da eli boş döndü
Beşiktaş, Holanda'dan da eli boş döndü
13 0
banner661

Triatloncularımız Alanya’da yarışacaklar

banner476

Avrupa Triatlon Gençler Şampiyonası ve Türkiye Şampiyonası Alanya etabında Ares, Tüfekçi ve Aspava spor kulüplerinden 10 triatletimiz yarışacak

banner714
Triatloncularımız Alanya’da yarışacaklar
Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından oluşturulan karma takım Türkiye, Alanya’da gerçekleşecek Avrupa Triatlon Gençler Şampiyonası ve Türkiye Şampiyonası Alanya etabına katılmak üzereAlanya’ya gitti.
Federasyona üye Ares, Tüfekçi ve Aspava spor kulüplerinden triatletlerin oluşturduğu 10 kişilik kafile bugün Antalya’ya uçtu.Alanya’da yapılacak Sprint triatlon yarışında 750 metre yüzecek, 20 kilometre bisiklet sürecek ve 5 kilometre koşacak olan sporcular Pazar günü parkura çıkacak.
Triatletler Hüseyin Arhan, Berk Bağrıkara, Buğra Korahan, Şevki Ahçıhoca, Ayşa Küçükakça, Mine Devrim, Püren Eda Gözer, Kemal Elektrikçi, Ersun Hasan, Tuğcan Özkızan’a yönetici olarak Sertaç Bozatlı, Ahmet Özsoy ve Berkay Ramiz eşlik ediyor.
Kafile Pazartesi öğlen ülkemize dönecek.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.