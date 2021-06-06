Triatloncular zoru başardılar

Zorlu parkurlarda gerçekleştirilen Kaplıca Gençlik Triatlonu’nda, Sprintte Mine Devrim, erkeklerde Ekrem Kaide, Olimpikte Kadınlarda Ayşa, erkeklerde, Buğra Korahan zafere ulaştılar

Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen sezonun ikinci triatlon yarışı Kaplıca’da gerçekleşti.

Sprint ve olimpik mesafelerde düzenlenen Kaplıca Gençlik Triatlonu’nda 43 bireysel, 9 takım olmak üzere toplam 71 kişi mücadele etti.Kaplıca denizinin alışıldık dalgalı deniz parkurunda yüzen sporcular daha sonra Tatlısu istikametine doğru olan yokuşlu inişli yolda bisiklet sürdü ve deniz kenarındaki yine yokuşlu inişli eski toprak yolda koşarak finişe ulaşmaya çalıştı.

750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşudan oluşan Sprint mesafede kadınlarda Tüfekçi’den Mine Devrim, erkeklerde Aspava’dan Ekrem Kaide birinci geldi.

1.5 kilometre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşu parkurundan oluşan olimpik mesafe yarışı ise son zamanların en heyecanlı çekişmesine sahne oldu. Kadınlarda Ares’ten Ayşa birinciliği elde ederken, erkeklerde de yine Ares’ten Buğra Korahan saniyeler farklı ile zafere ulaştı.

Yarış sonrası düzenlenen törende dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Mete Topçu, Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren ve Spor Dairesi Amiri Sertaç Bozatlı takdim etti.

Yarış sonuçları şöyle oldu:

Olimpik Mesafe Sonuçları

Erkekler

1.Bugra Korahan (Ares S.K.) 2:14:32.1

2.Berk Bağrıkara (Aspava S.K.) 2:14:53.5

3.Hüseyin Arhan (Ares S.K.) 2:15:45.6

Kadın

1.Ayşa Küçükakça (Ares S.K.) 2:40:34.0

Sprint Mesafe Sonuçları

Erkekler

1.Ekrem Kaide (Aspava S.K.) 1:09:08.8

2.Mehmet Korkut (Aspava S.K.) 1:11:58.3

3.Murat Çiftci (Aspava S.K.) 1:12:07.4

Kadınlar

1.Mine Devrim (Tüfekçi S.K.) 1:25:14.0

2.Püren Eda Gözer (Ares S.K.) 1:29:51.5

3.Buse Bağrıkara Ferdi 1:59:34.5



