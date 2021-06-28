Triatlocular Ahmet İnce anısına yarıştı

Triatlon Federasyonu sezonun üçüncü yarışını Ahmet İnce anısına Yedidalga’da gerçekleştirirken, Buğra ve Mine günün birincileri oldular

Triaton Federasyonu sezonun üçüncü yarışını Yedidalga’da Ahmet İnce anısına yaptı. Sprint mesafede gerçekleşen yarışta zafer Ares Spor Kulübü’nden Buğra Korahan’ın oldu.

Yüzme – bisiklet ve koşu parkurlarının ardı ardına geçildiği triatlon sporunun en hızlı mesafesi olan sprinttriatlonunda sporcular 750 metre yüzdü, 20 kilometre bisiklet sürüp 5 kilometre koştu. Yedidalga Halk Plajı’nda gerçekleşen Ahmet İnce Sprint TriatlonuYarışı’nda 7’si ferdi olmak üzere federasyona bağlı Ares, Aspava ve Tüfekçi kulüplerinden toplam 46 sporcu start aldı. İki sporcunun finiş göremediği yarışmada 1 saat 8 dakika 27 saniye ile birinci gelen Ares sporcusu Buğra Korahan’ı, 1 saat 8 dakika 45 saniye ile yine Ares’ten Hüseyin Arhan takip etti. Üçüncülük ise 1 saat 9 dakika 11 saniye ile Aspava kulübünden Ekrem Kaide’nin oldu.

Yarışmada kadınlar genel klasman birincisi ise 1 saat 25 dakika 52 saniye ile Tüfekçi kulübünden Mine Devrim oldu.

