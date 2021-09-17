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Triatletler finali İskele’de yapacak

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Triatlon Federasyonu, 59 bireysel, 9 takım olmak üzere toplam 86 sporcunun mücadele edeceği sezonun son yarışını sprint ve olimpik mesafelerinde İskele’de gerçekleştirecek

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Triatletler finali İskele’de yapacak
Yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarının ardı ardına geçildiği triatlon sporunda pazar günü İskele’de final yarışı gerçekleşecek.
Noyanlar sponsorluğunda gerçekleşecek ve Triatlon Federasyonu tarafından organize edilecek yarışta 59 bireysel, 9 takım olmak üzere toplam 86 sporcu mücadele edecek.
Federasyona üye kulüpler Ares, Aspava ve Tüfekçi’nin lisanslı sporcularının yanı sıra ferdi sporcuların da yer alacağı sezonun final yarışı İskele Long Beach’te yapılacak.
Noyanlar firmasının ana sponsorluğunda gerçekleşecek sezon finali iki ayrı mesafede olacak. Sprint mesafesinde sporcular 750 metre yüzecek, 20 kilometre bisiklet sürecek, 5 kilometre koşarak finişe ulaşmaya çalışacak.
Olimpik mesafede ise triatletler 1,5 kilometre yüzecek, 40 kilometre bisiklet sürecek ve 10 kilometre koşarak finişe gelme mücadelesi verecekler.
1 – 3 Kasım’da Türkiye Alanya’da gerçekleşecek Türkiye şampiyonasına da katılacak triatletlerimiz ülkemizdeki son triatlon yarışını İskele’de koşacaklar.
 
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