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Triatletler DAÜ Aquatlonu’nda yarışacak

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Triatletler DAÜ Aquatlonu’nda yarışacak
Triatlon Federasyonu sıcak yaz günlerinde ara verdiği faaliyetlerine aquatlon ile yeniden başlıyor.
Triatlonun bisikletsiz yarışı olan aquatlonda sporcular koşu ile start alacak ardından yüzecek ve yüzdükten sonra yine koşuya başlayıp finişe ulaşmaya çalışacak. Federasyona üye Aspava, Tüfekçi ve Ares Spor Kulübü lisanslı sporcuları dışında ferdi sporcuların da yarışacağı Aquatlon yarışı Doğu Akdeniz Üniversitesi Beach Club’ta gerçekleştirilecek. Toplam 64 sporcunun kayıt yaptırdığı DAÜ Aquatlonu’nda sporcular önce 2.5 kilometre koşacak, sonra 1 kilometre yüzecek ve tekrar 2.5 kilometre koşarak finişe ulaşmayı hedefleyecek.
Bugün sabah 07.00’da start alacak yarışın yaklaşık 1 saatte tamamlanması planlanıyor ve yarış sonrası sporculara DAÜ Beach Club’ta ödülleri takdim edilecek.
 
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