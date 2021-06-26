Triatletler Ahmet İnce anısına Yedidalga’da yarışacak

Triatlon Federasyonu’nun üye kulüpler Aspava, Tüfekçi ve Ares temsilcileri ile hazırladığı program doğrultusunda bu sezonun üçüncü yarışı Yedidalga’da gerçekleşiyor.
Merhum Ahmet İnce anısına gerçekleştirilecek yarışta sporcular sprint mesafede mücadele edecek.Yedidalga Ahmet İnce Sprint Triatlonu 27 Haziran Pazar sabah 07.00’da başlayacak.
Yaklaşık 55 sporcunun kayıt yaptırdığı yarışmada triatletler 750 metre yüzecek, 20 kilometre bisiklet sürecek ve 5 kilometre koşarak en hızlı şekilde finişe ulaşmaya çalışacak.
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