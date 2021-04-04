Tekçam’dan, Bağrıkara’ya kutlama

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği KKTC Spor Koordinatörü Mithat Tekçam, Türkiye Triatlon Federasyonu ve Yenişehir Belediyesi iş birliği ile düzenlenen Yenişehir Triatlonunda kategorisinde birinci olan Berk Bağrıkara’yı kutladı.

Mithat Tekçam yayınladığı kutlama mesajında “2021 sezonunun ilk triatlon yarışı olma özelliği taşıyan organizasyonda Kıbrıs Türkü sporcumuz Berk Bağrıkara 1. oldu.

20 – 24 Yaş grubunda en yüksek puanı alarak kürsüye çıkan sporcumuz, 02 Mayıs 2021’de Didim’de düzenlenecek Sprint yarışmasına hazırlanacak. Berk Bağrıkara’yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” ifadelerini kullandı



