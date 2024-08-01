Tazegül zirveyi kaptırmadı

16 km’lik "Mukavemet Yol Koşusu" dün yapılırken, genel klasmanda birinci Hakan Tazegül, ikinci Eser Kurt, üçüncü Enis Alçıcı; kadınlar genel klasmanda birinci Mine Devrim, ikinci Kadriye Debreli oldu

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle düzenlenen 16 km’lik "Mukavemet Yol Koşusu" tamamlandı.

Koşuculara ödüllerini, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı takdim etti.

ÖDÜLLER

16 km’lik Mukavemet Yol Koşusu'nda, genel klasmanda birinci Hakan Tazegül, ikinci Eser Kurt, üçüncü Enis Alçıcı; kadınlar genel klasmanda birinci Mine Devrim, ikinci Kadriye Debreli

Erkekler 19-24 yaş kategori dereceleri; birinci Ömer Faruk Kıçım, ikinci Ayer Alçıcı, üçüncü Cengiz Burak Özkul

Erkekler 25-29 yaş kategori dereceleri; birinci Alpha Oumar Balde

Erkekler 30-34 yaş kategori dereceleri; birinci Yusuf Gökalp, ikinci Veli Atikoğlu, Kemal Elektrikçi

Erkekler 35-39 yaş kategori dereceleri; birinci Cihan Menekşeli, ikinci Oleq Li, üçüncü Erim Debreli

Erkekler 40-44 yaş kategori dereceleri; birinci Necat Çapun, ikinci Özgü Özyiğit, üçüncü Aleksandr Abalakin

Erkekler 45-49 yaş kategori dereceleri; birinci Murat Sevim, ikinci Ali Korkmaz, üçüncü Adem Erden

Erkekler 50-54 yaş kategori dereceleri; birinci Hüseyin Temizsoy, ikinci Serkan Özyolaç, üçüncü Osman Atakan

Erkekler 55-59 yaş kategori dereceleri; Mustafa Bostancı, ikinci Arif Zing, üçüncü Mustafa Tekakpınar

Erkekler 60 ve üstü yaş kategori dereceleri; birinci Ali Yaman

