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Tazegül ve Kurt, madalyayı kazandılar

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24 Şubat Trabzon Yarı Maratonu’nda Kıbrıslı Türk atletler Hakan Tazegül ve Eser Kurt, yaş kategorilerinde dereceler elde ederek kürsüye çıktılar

Tazegül ve Kurt, madalyayı kazandılar
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Her yıl yapılan 24 Şubat Trabzon Yarı Maratonu’nda Kıbrıslı Türk atletler Hakan Tazegül ve Eser Kurt, yaş kategorilerinde dereceler elde ederek kürsüye çıkma başarısı gösterdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu Milli Takımı adına yarı maratonda yarışan sporcularımızdan Hakan Tazegül 40-44 yaş kategorisinde 1 saat 11 dakikalık derecesi ile ikinci oldu.Eser Kurt elde ettiği 1 saat 16 dakikalık derecesi ile 35-39 yaş kategorisinde üçüncü olarak kürsüde yer aldı. Sporcularımızın ödül töreni esnasında KKTC Trabzon Başkonsolosu Zaliha Erden de hazır bulundu.
Sekiz takımın yer aldığı yarı maratonda ayrıca Hakan Tazegül ve Eser Kurt’un yer aldığı Türk Silahlı Kuvvetleri takımı ikinci oldu.
 
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