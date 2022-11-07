Tazegül, Türkiye 2.’si oldu

60 bin katılımcıyla gerçekleşen İstanbul Maratonu’nda (Avrasya maratonu) İskele Belediyesi ve Atletizm Federasyonu’nun işbirliğinde, ülkemizi temsil eden milli atletimiz Hakan Tazegül, bir kez daha göğsümüzü kabarttı.

Ülkemizin uzun mesafedeki Rekortmen Milli Atleti Hakan Tazegül, katıldığı maratonda 42 km’de 674 kişi arasında Türkiye genelinde 2’nci, uluslararası sıralamada ise 3’üncü oldu.

