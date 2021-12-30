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Tazegül, 86.Büyük Atatürk Koşusunda birinci

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Tazegül, 86.Büyük Atatürk Koşusunda birinci
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Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen 86.Büyük Atatürk Koşusu, 27 Aralık tarihinde gerçekleştirildi.
Atatürk Koşusuna katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporcumuz Hakan Tazegül başarılı sonuç elde etti. 10 km’lik yol yarışında Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü takımında yer alan başarılı atletimiz Hakan Tazegül takım ile birinci oldu.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya geldiği Dikmen mevkiinde başlayan 10 kilometrelik yol yarışına katılan başarılı sporcumuz Hakan Tazgül’ün de yer aldığı Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü takım birinci olurken, İzmir Büyük Şehir Belediyesi Spor Kulübü ikinci, Sağlık Birimleri Üniversitesi Spor Kulübü ise üçüncü oldu.
 
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