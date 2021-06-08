banner583
Ambulansa bile yol vermekten aciz sürücülerimiz var
Ambulansa bile yol vermekten aciz sürücülerimiz var
28 0
Vural Türkmen anısına yarıştılar
Vural Türkmen anısına yarıştılar
15 0
 
Geçitkale çöplüğü perişan ediyor
Geçitkale çöplüğü perişan ediyor
38 0
Motodrag yarışı keyif verdi
Motodrag yarışı keyif verdi
22 0
Alkollü sürücü aracıyla bardan içeri giriyordu
Alkollü sürücü aracıyla bardan içeri giriyordu
934 0
Bu gıdalar düşündüğünüzden çok şeker içeriyor
Bu gıdalar düşündüğünüzden çok şeker içeriyor
62 0
Bayanlarda UKÜ – Levent finali
Bayanlarda UKÜ – Levent finali
21 0
banner661
banner570

Taygun ve Yiğitcan’a davet

banner476

Genç atlet Taygun Artan Özcihan, Türkiye Milli Takımı’na davet edilirken, Yiğitcan Hekimoğlu, 6. Uluslararası Sprint ve Bayrak Kupası’nda yarışma daveti aldı

banner666
Taygun ve Yiğitcan’a davet
Atletizm Federasyonu milli atletlerinden Yiğitcan Hekimoğlu aldığı davetle Erzurum’da yapılacak 6.Uluslararası Sprint ve Bayrak Kupası’nda (IAAF Permit Sprint &Relay Cup) yarışacak. Genç atlet Taygun Artan Özcihan ise Türkiye Milli Takımı’na davet edildi.
Yiğitcan Hekimoğlu 12 – 13 Haziran tarihlerinde Erzurum’da yapılacak olan 6.Uluslararası Sprint ve Bayrak Kupası’na katılım için aldığı davetle organizasyona katılım gösterecek.
Bir süre önce Türkiye Şampiyonası’nda gösterdiği performansla dikkat çeken Taygun Artan Özcihan ise milli davet aldı. Taygun, 12-13 Haziran tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan Balkan U20 Şampiyonası’nda Türkiye milli takımı adına yarışacak.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.