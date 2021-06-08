Taygun ve Yiğitcan’a davet

Genç atlet Taygun Artan Özcihan, Türkiye Milli Takımı’na davet edilirken, Yiğitcan Hekimoğlu, 6. Uluslararası Sprint ve Bayrak Kupası’nda yarışma daveti aldı

Atletizm Federasyonu milli atletlerinden Yiğitcan Hekimoğlu aldığı davetle Erzurum’da yapılacak 6.Uluslararası Sprint ve Bayrak Kupası’nda (IAAF Permit Sprint &Relay Cup) yarışacak. Genç atlet Taygun Artan Özcihan ise Türkiye Milli Takımı’na davet edildi.

Yiğitcan Hekimoğlu 12 – 13 Haziran tarihlerinde Erzurum’da yapılacak olan 6.Uluslararası Sprint ve Bayrak Kupası’na katılım için aldığı davetle organizasyona katılım gösterecek.

Bir süre önce Türkiye Şampiyonası’nda gösterdiği performansla dikkat çeken Taygun Artan Özcihan ise milli davet aldı. Taygun, 12-13 Haziran tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan Balkan U20 Şampiyonası’nda Türkiye milli takımı adına yarışacak.

