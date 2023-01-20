Taygun ve Yağmur, Türkiye’de piste çıkacak

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 20 Yaş Altı (U20) Türkiye Salon Şampiyonası, 21 – 22 Ocak 2023 tarihlerinde Bursa Osmangazi Atletizm Salonunda yapılacak. Organizasyonda ülkemizden Taygun Artan Özcihan ve Yağmur Bozoğlan yarışacak.

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen yarışlarda Türkiye barajını geçen isimlerden Taygun Artan Özcihan 60 ve 200 metre branşlarında, Yağmur Bozoğlan ise 400 metre branşında yarışacak. Kafilede Hasan Maydon antrenör olarak yer alıyor.

