Taygun, Türkiye U18 Şampiyonası’nda yarışacak

KKTC Atletizm Federasyonu milli atletlerinden Taygun Artan Özcihan, Türkiye U18 Şampiyonası’nda yarışacak.
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Kütahya’da 2-4 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan şampiyonada genç atlet 100 ve 200 metre branşlarında yarışarak derece arayacak.
Taygun’a şampiyonada antrenörü Celal Keleş de eşlik edecek.
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