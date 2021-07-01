Taygun, Türkiye U18 Şampiyonası’nda yarışacak

Hentbol kadın ve erkeklerde finalin ikinci karşılaşmaları yarın akşam oynanıyor

KKTC Atletizm Federasyonu milli atletlerinden Taygun Artan Özcihan, Türkiye U18 Şampiyonası’nda yarışacak.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Kütahya’da 2-4 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan şampiyonada genç atlet 100 ve 200 metre branşlarında yarışarak derece arayacak.

Taygun’a şampiyonada antrenörü Celal Keleş de eşlik edecek.





