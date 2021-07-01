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Taygun, Türkiye U18 Şampiyonası’nda yarışacak

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Hentbol kadın ve erkeklerde finalin ikinci karşılaşmaları yarın akşam oynanıyor

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Taygun, Türkiye U18 Şampiyonası’nda yarışacak
KKTC Atletizm Federasyonu milli atletlerinden Taygun Artan Özcihan, Türkiye U18 Şampiyonası’nda yarışacak.
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Kütahya’da 2-4 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan şampiyonada genç atlet 100 ve 200 metre branşlarında yarışarak derece arayacak.
Taygun’a şampiyonada antrenörü Celal Keleş de eşlik edecek.


 
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