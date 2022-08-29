Taygun rekora doymuyor

Atletizmde Taygun Artan Özcihan, 200 metrede kendisine ait U20 rekorunu geliştirdi, 1998 yılında Reşat Oğuz’un kırdığı büyükler rekorunun yeni sahibi oldu

Genç ve başarılı atletimiz Taygun Artan Özcihan, kırdığı rekorlara bir yenisini ekledi. Elit atlet 200 metrede 20.96’lık derecesi ile yeni KKTC U20 ve Büyükler rekorlarını kırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Bursa’da düzenlenen Türkiye U20 Atletizm Ligi ikinci gününde Taygun 200 metre branşında 2. seride yarıştı. Taygun yarışı +0.4 rüzgar ile 20.96 ile ikinci olarak tamamladı. KKTC atletizm tarihinde ilk kez 21 saniyenin altına inen bu derece aynı zamanda iki önemli rekor anlamını taşıyor. Taygun, 21.39 ile yine kendisine ait olan U20 KKTC rekorunu kırarken, 1998 yılında Reşat Oğuz tarafından 21.04’lük derece ile kırılan KKTC Büyükler rekorunu da kırma başarısı gösterdi.

Taygun Artan Özcihan, Türkiye U20 Atletizm Ligi’nin ilk günü olan Pazar günü 100 metre branşında da yarışmış, 10.47’lik derecesi ile daha önce Yiğitcan Hekimoğlu’na ait olan U20 KKTC rekorunu kırmıştı. İki gün boyunca gerçekleşen yarışlarla birlikte Taygun, 100 ve 200 metrede U20 rekorlarının yanı sıra 200 metre büyükler rekorunun da yeni sahibi olmuş oldu.

