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Taygun başarılarına yenilerini ekliyor

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Taygun Artan Özcihan, kendisine ait 100 metre KKTC Yıldızlar Rekoru’nu da geliştirirken, 200 metrede birincilik, takım olarak ikincilik elde etti

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Taygun başarılarına yenilerini ekliyor
KKTC Atletizm Federasyonu’nun milli atleti Taygun Artan Özcihan, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 9-10 Eylül tarihlerinde Kütahya’da düzenlenen U20 Atletizm Ligi müsabakalarına katıldı.
Henüz 17 yaşında olmasına rağmen U18 yaş grubuyla beraber U20 yaş grubunda da gösterdiği performans ile dikkat çeken Taygun, üç branşta bir birincilik, iki ikincilikle Türkiye’deki takımı Fenerbahçe’nin puanlar kazanmasına katkı sağladı, takım olarak ikincilik kürsüsünde yer aldı.
Bu sezon Türkiye’de katıldığı yarışlarda kırdığı KKTC ve Türkiye rekorlarıyla performansını günden güne yükselten Taygun Artan Özcihan, kendisine ait 100 metre KKTC Yıldızlar Rekoru’nu da geliştirdi.
Taygun organizasyonun ilk gününde yer aldığı 100 metre branşında 10.57’lik derecesi ile çok az bir farkla ikinci oldu. Birinci gelen sporcu ise 10.56 ile ilk sırada yer aldı. Taygun 10.57’lik derecesi ile daha önce kendisine ait olan 10.67’lik KKTC rekorunu da geliştirdi.
Organizasyonun ikinci gününde Taygun, 200 metre branşında piste çıkarak 21.48’lik derecesi ile birinci oldu ve takımına bu branştan tam puan kazandırdı.
4x100 metre yarışında da yer alan Taygun, takımı ile elde ettikleri 41.44’lük derece ile ikinci olma başarısı gösterdi. Genel klasmanda ise Taygun, takımı Fenerbahçe ile U20 Atletizm Ligi’ni ikinci sırada tamamlayarak kürsüye çıktı.
 
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