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Taygun, Balkan Şampiyonası’nda koşacak

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Taygun, Balkan Şampiyonası’nda koşacak
KKTC Atletizm Federasyonu’nun milli atletlerinden Taygun Artan Özcihan, Balkan U18 Şampiyonası’nda yarışacak.
Elde ettiği dereceler ve kırdığı rekorlarla adından söz ettiren Taygun, antrenörü Celal Keleş ile birlikte Sırbistan’da düzenlenecek şampiyonaya katılmak için adadan ayrıldı. 14 Ağustos’ta Sırbistan’ın Kraljevo şehrinde yer alacak şampiyonada Taygun 100 ve 200 metre branşlarında yarışacak.
Taygun Artan Özcihan ve Celal Keleş, Türkiye Milli Takımı’na dahil olarak şampiyonanın yapılacağı Sırbistan’a gidecek.
 
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