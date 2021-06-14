banner583
Hamitköy'de tarih yok oluyor
Hamitköy'de tarih yok oluyor
179 0
Yeni Land Cruiser, makyajlanmadı, nesil değiştirdi
Yeni Land Cruiser, makyajlanmadı, nesil değiştirdi
25 0
 
Yerli dondurmamızı destekleyelim
Yerli dondurmamızı destekleyelim
160 0
Sonunda sivrisineklerle ‘kan kardeşi’ olduk
Sonunda sivrisineklerle ‘kan kardeşi’ olduk
69 0
“Nesdersan.com Rallisi” üç gün sürecek
“Nesdersan.com Rallisi” üç gün sürecek
24 0
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
53 0
Milyarlarca lira heba mı edilecek?
Milyarlarca lira heba mı edilecek?
38 0
banner661

Taygun, Balkan beşincisi

banner476

banner666
Taygun, Balkan beşincisi
KKTC Atletizm Federasyonu’nun milli atletleri Yiğitcan Hekimoğlu ve Taygun Artan Özcihan, hafta sonu Türkiye’de düzenlenen uluslararası organizasyonlarda yarıştı.
Yiğitcan Hekimoğlu 100 metre ve 4x100 metre bayrak yarışında piste çıkarken, genel sıralamada 14’üncü oldu.Yiğitcan 4x100 metre branşındaise beşinci oldu.
Taygun Artan Özcihan ise Balkan U20 Atletizm Şampiyonası’nda 200 metre branşında piste çıkarken serisinde 22.00’lik derecesi ile dördüncü, genel sıralamada ise Balkan beşincisi oldu.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.