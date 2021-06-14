Taygun, Balkan beşincisi

KKTC Atletizm Federasyonu’nun milli atletleri Yiğitcan Hekimoğlu ve Taygun Artan Özcihan, hafta sonu Türkiye’de düzenlenen uluslararası organizasyonlarda yarıştı.

Yiğitcan Hekimoğlu 100 metre ve 4x100 metre bayrak yarışında piste çıkarken, genel sıralamada 14’üncü oldu.Yiğitcan 4x100 metre branşındaise beşinci oldu.

Taygun Artan Özcihan ise Balkan U20 Atletizm Şampiyonası’nda 200 metre branşında piste çıkarken serisinde 22.00’lik derecesi ile dördüncü, genel sıralamada ise Balkan beşincisi oldu.

