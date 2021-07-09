Taygun, Ankara’da koşacak

KKTC Atletizm Federasyonu’nun milli atletlerinden Taygun Artan Özcihan, Ankara’da U18 Ligi’nde yarışacak.
Türkiye Atletizm Federasyonu, 10-11 Temmuz tarihlerinde Ankara’da Spor Toto U18 Kulüpler Ligi 1. Kademe yarışlarını düzenleyecek. Temsilcimiz Taygun Artan Özcihan, organizasyonda Türkiye’deki kulübü Fenerbahçe adına 100 metre, 200 metre ve 4x100 metrede piste çıkacak.
Taygun Artan Özcihan, antrenörü Celal Keleş ile birlikte organizasyona katılmak için Ankara’ya gitti.
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