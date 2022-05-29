Taygun 200 metrede Türkiye şampiyonu

Taygun Artan Özcihan, Bursa’da düzenlenen Türkiye U20 Atletizm Şampiyonası’nda 200 metre şampiyonu oldu

Atletizmde Taygun Artan Özcihan, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Bursa’da düzenlenen Türkiye U20 Şampiyonası’nda 200 metre branşında Türkiye şampiyonu oldu.Organizasyonun ikinci gününde 200 metre branşında eleme serisini 21.73’lük derecesi ile birinci tamamlayan Taygun finale kaldı. Final öncesi yoğun yağış nedeniyle yarış planlandığı saatte başlamazken, hava şartlarının normale dönmesinin ardından koşulan U20 200 metre finalinde Taygun elde ettiği 21.76’lık derecesi ile Türkiye şampiyonu olma başarısı gösterdi.Düzenlenen törenle 200 metrede sıralamaya giren atletlere madalyalarını Taygun ve Yiğitcan’ın antrenörü Celal Keleş takdim etti.Geçtiğimiz yıl U18 kategorisinde 100 ve 200 metre branşlarında elde ettiği derecelerle birçok şampiyonluk ve rekora imza atan Taygun, U20 kategorisinde de başarılarına yenilerini ekledi. İlk gün 100 metrede 10.55’lik derecesi ile Türkiye ikincisi olarak Dünya Gençler Barajını da geçen Taygun, ikinci günde de 200 metrede şampiyon olarak altın madalya kazanmış oldu.Bursa’da düzenlenen Olimpik Deneme yarışlarında yer alan bir diğer elit atletimiz Yiğitcan Hekimoğlu, organizasyonun ikinci gününde 200 metre eleme yarışlarında piste çıktı. Yiğitcan elde ettiği 21.53’lük derecesi ile finale yükseldi. Elit atlet hafif ağrı hissetmesi üzerine kendini riske etmeme adına finalde yarışmadı.