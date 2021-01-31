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Tatar, Buse’yi tebrik etti

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Ersin Tatar, İstanbul’da düzenlenen Salon Olimpik Yarışlarında 1,86’lık dereceyle kendi kişisel en iyi derecesini yapan Buse Savaşkan’ı arayarak tebrik ederken, KKTC sporcularının uluslararası alanda yarışmaları için desteğinin devam edeceğini belirtti

Tatar, Buse’yi tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Atletizm Federasyonu'nun, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü TOHM (Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri) kamp projesinde yer alan ve yüksek atlama branşında başarılı dereceler elde etmeye devam eden KKTC Atletizm Federasyonu milli atleti Buse Savaşkan’ı arayarak başarılarından dolayı tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul’da 23-24 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Salon Olimpik Yarışlarında 1,84 olan kendi kişisel en iyi derecesini yukarıya çekerek 1,86’lık dereceye ulaşan Buse’yi takip etmeye devam edeceğini, pandemi sürecinin seyrine göre Buse’nin Türkiye Milli Takımında katıldığı yarışları izlemeyi arzu ettiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC sporcularının uluslararası müsabakalarda yarışabilmeleri için KKTC’nin tüm ilgili birimleriyle iş birliği içinde çalışmalarının ve desteğinin devam edeceğini belirtti.
Milli sporcu Buse Savaşkan da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yakın ilgisinden dolayı teşekkür etti.
 
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