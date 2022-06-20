Sucuoğlu’ndan İnçay’a önemli destek

Türkiye İlkokullar Atletizm Şampiyonası’nda yüksek atlama branşında elde ettiği 1.53’lük derece ile hem Türkiye birincisi olan hem de KKTC rekoru kıran Levent Primary İlkokulu öğrencisi Erdinç İnçay’a Erhan Sucuoğlu sponsor olarak destek verme kararı aldı.

Yıllar önce 1.50’lik rekora sahip olan Erhan Sucuoğlu’nun rekorunu şu anda İnçay’ınantrenörlüğünü yapan Mehmet Baykent daha önce egale ederken, İnçay Türkiye’de yıllar sonra bu rekoru kıran isim oldu.

Erhan Sucuoğlu, İnçay’ın bu başarısının ardından sporcuya atletizm hayatında destek verme kararı aldı.

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, antrenör Mehmet Baykent, Erdinç İnçay ve ailesi Erhan Sucuoğlu ile bir araya geldi. Sucuoğlu, İnçay’ı elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Birçok branşta rekortmen olan Sucuoğlu atletizm hayatında yaşadığı tecrübeleri genç sporcuya aktarırken, tavsiyelerde bulundu. Sucuoğlu, Erdinç İnçay’a atletizm hayatında doğacak her türlü ihtiyaca yönelik destek olacağını belirtti.



