“Şampiyon Melekler Unutulmaz” 3 Km’lik halk koşusu, alkışlarla gerçekleştirildi

Northernland Sports Fest organizasyonu içerisinde yer alan en anlamlı yarışma, Şampiyon Meleklerimiz için gerçekleştirilen halk koşusu oldu.

Tüm Long Beach sahilini kapsayan, İskele Belediyesi’nin de destekleri ile gerçekleştirilen halk koşusu, Atletizm Federasyonu organizasyonunda Pera Mackenzie önünde başladı.

İskele Çemberi’ne ulaşılarak yeniden aynı noktada tamamlanan yarış 1,5 km gidiş, 1,5 km dönüş şeklinde toplam 3 km’lik bir mesafede gerçekleştirildi.

YARIŞ ÖNCESİNDE KARAKAYA VE YİĞİTTÜRK BİRER KONUŞMA YAPTI

Yarış öncesinde Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, Northernland CEO’su Taruz Güçlüer ve Northernland Group Reklam ve Pazarlama Müdürü Feriha Yiğittürk birer konuşma yaptılar. 3 isim de Şampiyon Meleklerin isimlerinin yaşatılacağını ifade ederken, koşuya katılanlar da “Şampiyon Melekler Ölmez ve Şampiyon Melekler Unutulmaz” şeklinde alkışlarla konuşmalara destek verdiler.

Organizasyondan elde edilen tüm gelir, Şampiyon Melekler’in adını yaşatmak ve geleceğin şampiyonlarını desteklemek için Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Eğitim Bursu’na aktarılıyor.

NORTHERNPLUS SEA FEST, HEYECANLA TAKİP EDİLDİ

Northernland Sports Fest organizasyonun son gününde gerçekleştirilen Deniz Şöleni, görsel güzellikleri de izleyenlere sundu.

Güçver Su Sporları İhtisas Kulübü katkıları ile düzenlenen Deniz Şöleni’nde yelkenliler rüzgar, dalga ve yağmur gibi doğal engelleri aşarak yarıştılar.

Festivalin ikinci gününde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında farklı yaş gruplarında çocuk, genç ve yetişkinler kontrollü şekilde yarışarak dereceye girmek için mücadele etmişti.

