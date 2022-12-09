Salon seçme yarışları tamamlandı

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KKTC Atletizm Federasyonu, Türkiye Salon Seçme Yarışı düzenledi. Yarış bugün (9 Aralık Cuma) Lefkoşa, Atatürk Stadı’nda gerçekleştirildi. U14, U16, U18, U20 ve Büyükler kategorilerinde düzenlenen yarışta atletler Türkiye salon barajını geçebilmek için mücadele etti. Barajları geçen isimler Ocak ayında Bursa’da yapılacak olan salon şampiyonasında yarışma hakkı kazanacak. Yarışlar sonunda dereceler şu şekilde oluştu:1. Ela Boransel 10.292. ArjinDağaşan 10.751. Gamze Ekin 34.332. Ela Boransel 34.563. ArjinDağaşan 36.954. Mira Türk 38.561. ArjinDağaşan 4:14.752. Mira Türk 4:18.771. Laren Şeren8.682. TaranomMolouk9.533. Güliz Akıner9.664. Tamara Hürdeniz9.705. BerraÇokdal9.906. Duru Tezcan10.231. Laren Şener29.142. Güliz Akıner33.791. Özden Öztümen 1.351. Emine Damdelen 4.371. Şengül Akıner 6.471. Aslıhan Kandil8.332. Tuana Yeşilyurt9.053. Beren Çokdal9.061. Aslıhan Kandil26.632. Tuana Yeşilyurt30.871. Ada Kafa1:04.602. Rüya Sezai1:17.911. Rüya Sezai3:53.751. Ecem Nehir Çelik 5.311. Yağmur Bozoğlan5:25.012. Işıl Kıran6:19.613. Deniz Temiz6:58.351. İrinaDergaus 3.741. Ayça Sağaltıcı13:11.372. Beyza Çelme13:45.411. Uğur Soyak8.972. Kaan Öztürk9.293. Erdim Kofalı 9.464. Erim Kofalı10.291Uğur Soyak43.211. Erdim Kofalı3:40.562. Erim Kofalı3:45.651. Erdinç İnçay1.351. Kaan Öztürk 4.811. Efe Kaptan8.172. Erol Akbulut8.471. Efe Kaptan25.232. Ramadan Coşkun25.311. Ramadan Coşkun 5.621. Gürsu Gülerler 8.881. Mert Tutu 8.051. Mert Tutu 25.711. Ahmet Esef Aksoy 4:49.281. Volga Aslan 11:43.321. Seyran Atanov7522. Celil Ürüncüoğlu7.803. Tunç Berk Sarı8.571. Tunç Berk Sarı27.472. Enis Alçıcı29.151. Demirhan Yüzüak55.782. Tunç Berk Sarı1:03.631. Enis Alçıcı 10:35.221. Şahin Baran 4.961. Kemal Bilgehan11.952. Emirhan Bayrakçı9.721WongaLungu7.632. Berat Şanverdi7.653. EmekaLuguma8.181. WongaLungu24.532. UniPrinceEg25.133. Kaan Duran25.221. UniPrinceEg 1:02.561. HasemMabrouk 11:10.041. Eray Yücedağ 3.501. Eray Yücedağ 5.53