Salon seçme yarışları tamamlandı

KKTC Atletizm Federasyonu, Türkiye Salon Seçme Yarışı düzenledi. Yarış bugün (9 Aralık Cuma) Lefkoşa, Atatürk Stadı’nda gerçekleştirildi. U14, U16, U18, U20 ve Büyükler kategorilerinde düzenlenen yarışta atletler Türkiye salon barajını geçebilmek için mücadele etti. Barajları geçen isimler Ocak ayında Bursa’da yapılacak olan salon şampiyonasında yarışma hakkı kazanacak. Yarışlar sonunda dereceler şu şekilde oluştu:
U14 Kızlar
60 metre
1. Ela Boransel 10.29
2. ArjinDağaşan 10.75
200 metre
1. Gamze Ekin 34.33
2. Ela Boransel 34.56
3. ArjinDağaşan 36.95
4. Mira Türk 38.56
1000 metre
1. ArjinDağaşan 4:14.75
2. Mira Türk 4:18.77
U16 Kızlar
60 metre
1. Laren Şeren8.68
2. TaranomMolouk9.53
3. Güliz Akıner9.66
4. Tamara Hürdeniz9.70
5. BerraÇokdal9.90
6. Duru Tezcan10.23
200 metre
1. Laren Şener29.14
2. Güliz Akıner33.79
Yüksek atlama
1. Özden Öztümen 1.35
Uzun atlama
1. Emine Damdelen 4.37
Gülle atma
1. Şengül Akıner 6.47
U18 Kızlar
60 metre
1. Aslıhan Kandil8.33
2. Tuana Yeşilyurt9.05
3. Beren Çokdal9.06
200 metre
1. Aslıhan Kandil26.63
2. Tuana Yeşilyurt30.87
400 metre
1. Ada Kafa1:04.60
2. Rüya Sezai1:17.91
800 metre
1. Rüya Sezai3:53.75
Uzun atlama
1. Ecem Nehir Çelik 5.31
U20 Kızlar
1500 metre
1. Yağmur Bozoğlan5:25.01
2. Işıl Kıran6:19.61
3. Deniz Temiz6:58.35
Uzun atlama
1. İrinaDergaus 3.74
Büyük Kadınlar
3000 metre
1. Ayça Sağaltıcı13:11.37
2. Beyza Çelme13:45.41
U14 Erkekler
60 metre
1. Uğur Soyak8.97
2. Kaan Öztürk9.29
3. Erdim Kofalı 9.46
4. Erim Kofalı10.29
200 metre
1Uğur Soyak43.21
1000 metre
1. Erdim Kofalı3:40.56
2. Erim Kofalı3:45.65
Yüksek atlama
1. Erdinç İnçay1.35
Uzun atlama
1. Kaan Öztürk 4.81
U16 Erkekler
60 metre
1. Efe Kaptan8.17
2. Erol Akbulut8.47
200 metre
1. Efe Kaptan25.23
2. Ramadan Coşkun25.31
Uzun atlama
1. Ramadan Coşkun 5.62
U18 Erkekler
60 metre engelli
1. Gürsu Gülerler 8.88
60 metre
1. Mert Tutu 8.05
200 metre
1. Mert Tutu 25.71
1500 metre
1. Ahmet Esef Aksoy 4:49.28
3000 metre
1. Volga Aslan 11:43.32
U20 Erkekler
60 metre
1. Seyran Atanov752
2. Celil Ürüncüoğlu7.80
3. Tunç Berk Sarı8.57
200 metre
1. Tunç Berk Sarı27.47
2. Enis Alçıcı29.15
400 metre
1. Demirhan Yüzüak55.78
2. Tunç Berk Sarı1:03.63
3000 metre
1. Enis Alçıcı 10:35.22
Uzun atlama
1. Şahin Baran 4.96
Gülle atma
1. Kemal Bilgehan11.95
2. Emirhan Bayrakçı9.72
Büyük Erkekler
60 metre
1WongaLungu7.63
2. Berat Şanverdi7.65
3. EmekaLuguma8.18
200 metre
1. WongaLungu24.53
2. UniPrinceEg25.13
3. Kaan Duran25.22
400 metre
1. UniPrinceEg 1:02.56
3000 metre
1. HasemMabrouk 11:10.04
Sırıkla atlama
1. Eray Yücedağ 3.50
Uzun atlama
1. Eray Yücedağ 5.53
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