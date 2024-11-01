Sakallı, yeni TAF başkanı Karadağ’ı ziyaret etti

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığına seçilen Ahmet Karadağ’ı Ankara’daki makamında ziyaret ederek tebrik etti ve hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Önceki dönemde iki federasyon arasında yaşanan kopukluğun ardından, Sakallı ve Karadağ federasyonlar arasındaki işbirlikleri ve ilişkileri samimi bir ortamda görüşme fırsatı yakaladı.
Sakallı, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ’a ziyaret anısına bir plaket takdim etti.
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