Rum atletin doping testi pozitif

Rum atlet RamonaPapayoannu’nundoping testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Haravgi gazetesi, 32 yaşındaki Papayoannu’ya 2021 yılında yapılan doping testinde, yasaklı madde olan testosteron kullandığının tespit edildiğini ve önümüzdeki 4 yıl boyunca müsabakalardan men cezası aldığını yazdı.
Haberde, Papayoannu’nun yasaklı madde kullandığını kabul ederek özür dilediği ve cezasının 3 yıla indirildiği kaydedildi.
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