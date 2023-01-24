Rekor makinesi Taygun

Milli sprinter atlet Taygun Özcihan, 200m'deki kariyerinde iki rekora daha imza attı.Bursa’da elemede koştuğu 21.66sn ile KKTC U20 Salon 200m rekorunu kırarak ilk sırada final vizesi aldı. Finalde ise 4 saat önce elemede elde ettiği dereceyi 21.37sn'ye geliştirerek KKTC U20 Salon rekorunu eline geçirdi

Rekortmen milli atletimiz Taygun Özcihan atletizmin kış sezonuna fırtına gibi girdi ve yaz sezonunda Avrupa Şampiyonası’nda yapabileceklerinin net mesajını verdi. Rekortmen milli sprinter atlet 100m ve 200m'de geçtiğimiz sezon kırdığı rekorlar ve bireysel olarak geçtiği Dünya ve Avrupa U20 barajları ile kapatmıştı. Başarılı sprinter bu yıl da bıraktığı yerden daha da ileride antrenörü Celal Keleş ile yoluna devam ediyor.

Çalışmalarına çok yoğun ve planlı bir şekilde devam eden Taygun Artan Özcihan ve antrenörü Celal Keleş hedeflerine başarılı bir şekilde ulaşarak ilerliyor. KKTC Milli takımı, Girne Amerikan Üniversitesi Spor Kulübü, Fenerbahçe Spor Kulübü ve Türkiye Milli Takımları sporcusu olarak pistlerde fırtına gibi esen başarılı atlet tartanın adeta tozunu atıyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Türkiye'nin Bursa şehrinde yeni yapılan Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen U20 Türkiye Atletizm Şampiyonasına KKTC adına katılan milli atlet yeni başarı ve rekorlara imza attı. Yarışmaların ilk gününde 60m seçmesinde 7.09sn koşan Milli Atlet Taygun Artan Özcihan adını finale yazdırdı ve finalde 6.89sn koşarak gümüş madalyaya uzandı. İkinci güne bu motivasyonla hazırlanan rekortmen Milli Sprinter Atlet Taygun, 200m'deki kariyerinde iki rekora daha imza attı. Elemede koştuğu 21.66sn ile KKTC U20 Salon 200m rekorunu kırarak ilk sırada final vizesi aldı. Finalde ise 4 saat önce elemede elde ettiği dereceyi 21.37sn'ye geliştirerek KKTC U20 Salon rekorunu eline geçirerek Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı ve kürsünün en üst basamağına çıkarak altın madalyayı KKTC'ye kazandırdı. Taygun yaptığı 21.37sn'lik derece ile 21.28sn olan Türkiye U20 salon rekoruna da göz kırptı. KKTC'ni başarılı bir şekilde temsil eden ve takdir toplayan Rekortmen Milli Sprinter Atlet Taygun Artan Özcihan ve Antrenörü Celal Keleş'i ayrı ayrı telefonla arayan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tebrik etti ve mutluluk duygularını ifade etti.

