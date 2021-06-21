Olimpiyatlarda bir ilk

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları seçmelerinde, Yeni Zelanda kadın halter takımına seçilen Laurel Hubbard’ın, Olimpiyat Oyunları tarihinde yarışacak ilk transeksüel sporcu olacağı açıklandı.

Sporda katılım ve adalet konusundaki tartışmayı körükleyecek bir durum olarak nitelenen kararda, 87 kilodaki Hubbard’ın, 2013 yılında cinsiyet değişikliği ameliyatı olduğu ve 2015 yılında değişen kurallar sonrası Olimpiyatlarda yarışabileceği bildirildi.

OLİMPİYAT OYUNLARI’NIN EN YAŞLI SPORCUSU

Ameliyat öncesi erkekler halter mücadelelerinde yarışan 43 Laurel Hubbard’ın, aynı zamanda Olimpiyat Oyunları’nın en yaşlı sporcusu olacağı belirtilirken, Yeni Zelanda Olimpiyat Komitesi (NZOC) tarafından yayınlanan bildiride Hubbard, "Birçok Yeni Zelandalı tarafından bana gösterilen nezaket ve destekten dolayı minnettarım" dedi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin yönergelerini değiştirdiği 2015'ten bu yana Olimpiyatlarda transseksüel sporcular yarışmaya hak kazandı.

OYUNLARDAN 12 AY ÖNCE TEST YAPILIYOR

Yönergelere göre, Olimpiyat Oyunları’ndan 12 ay önce yapılan testlerde testosteron seviyesinin belirli bir seviyenin altında olması durumunda sporcuların kadınlar kategorisinde yarışabildiği belirtiliyor.

Laurel Hubbard, cinsiyet değişikliğinin ardından 2017 Dünya Şampiyonasına katılmış ve gümüş madalya kazanmıştı.

Hubbard, halihazırda halter dünya sıralamasında 17’nci sırada yer alıyor.