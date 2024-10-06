‘Northernland Triatlon’da ödül coşkusu yaşandı

NorthernlandSportsFest kapsamında yer alan Triatlon organizasyonu yarışı tamamlandı ve ödüller sahiplerini buldu. “NorthernLAND Sprint & Olimpik Triatlon” ismi ile TriatlonFederasyonu işbirliğinde organize edilen ve 3 bin dolar toplam ödül verilen yarışın ödül töreni PeraMackenzie’de gerçekleştirildi.

SERTAÇ BOZATLI

Tören öncesi bir konuşma yapan Triatlon Federasyonu Başkanı Sertaç Bozatlı, çok güzel bir yarış gerçekleştirildiğini, kendilerine bu şansı tanıyan Northernland Şirketi’ne teşekkür etmek istediğini söyledi. Bozatlı sezonun son yarışını yaptıklarını ve artık gelecek sezonun çalışmalarına başlayacaklarını vurguladı.

FERİHAYİĞİTTÜRK

Bozatlı’nın ardından söz alan NorthernlandŞirketler Grubu Pazarlama Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi FerihaYiğittürk, ikinci kez çalıştıkları Triatlon Federasyonu’na gösterdikleri işbirliği için teşekkür ederek, triatlon yarışının spor festiline renk ve heyecan kattığını söyledi.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara madalya ve para ödüllerini Triatlon Federasyonu Başkanı Sertaç Bozatlıve NorthernlandŞirketler Grubu Pazarlama Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi FerihaYiğittürk birlikte takdim ettiler.

Kadınlar Genel Klasman (Olimpik)

1- Mine Devrim Tüfekçi 2:32:53.0

2- Melda Ünal Ares 2:41:34.1

3-AlexandraMehltretter Tüfekçi 2:46:37.4

Erkekler Genel Klasman (Olimpik)

1- ChristopherPietruczuk Ferdi 2:00:24.4

2- Enis Alçıcı Ares 2:07:11.7

3- TuğcanÖzkızan Tüfekçi 2:10:04.7

Kadınlar Genel Klasman (Sprint)

1- Talya Özyolaç Ares 1:37:35.1

Erkekler Genel Klasman (Sprint)

1- Ahmet Erden Ares 1:12:30.7

2- Hüseyin Çakır Tüfekçi 1:15:16.4

3- Tolga Özyolaç Ares 1:24:45.0

Takım (Olimpik)

1- Power (Boran - Serhan – Sertaç) 2:13:56.1

2-TeamEnergy (Salahi - Ahmet – Murat) 2:26:38.3

3- Super Trio (İlayda - Ali – Mehmet) 2:27:45.4

4- Tüfekçi Delifişek (Demir - Ferhat – Ali) 2:36:40.5

5- Basbalya (Demir - Hakan – Sevda) 2:36:53.1

30-34 Erkekler - Olimpik

1- Kemal Elektrikçi Ares 2:14:23.4

2- Kemal Artemel Ares 2:22:23.8

3- Hüseyin İlker Erçen Ferdi 2:31:05.6

35-39 Erkekler - Olimpik

1- Erim Debreli Ares 2:12:19.9

2- Mustafa Çağlar Ferdi 2:25:40.4

3-AlekseiShchukin Ferdi 2:27:41.2

40-44 Erkekler - Olimpik

1- Özgü Özyiğit Tüfekçi 2:25:41.0

2-Kemal Ekdal Tüfekçi 2:36:39.3

3-MykytaKruzhkov Capitaltri 2:39:06.1

40-49 Kadınlar - Olimpik

1- Nuran Öze Ares 2:55:00.4

50-54 Erkekler - Olimpik

1- Şevki Ahcıhoca Aspava 2:15:05.2

2- Murat Cahit Ataer Ferdi 2:54:01.2

60+ Erkekler - Olimpik

1-Cemal Abohorlu Aspava 2:49:52.9

14-19 Genç Erkekler - Sprint

1- Cemal Göktaş Tüfekçi 1:27:22.3

