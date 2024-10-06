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‘Northernland Triatlon’da ödül coşkusu yaşandı

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‘Northernland Triatlon’da ödül coşkusu yaşandı
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NorthernlandSportsFest kapsamında yer alan Triatlon organizasyonu yarışı tamamlandı ve ödüller sahiplerini buldu. “NorthernLAND Sprint & Olimpik Triatlon” ismi ile TriatlonFederasyonu işbirliğinde organize edilen ve 3 bin dolar toplam ödül verilen yarışın ödül töreni PeraMackenzie’de gerçekleştirildi.
SERTAÇ BOZATLI
Tören öncesi bir konuşma yapan Triatlon Federasyonu Başkanı Sertaç Bozatlı, çok güzel bir yarış gerçekleştirildiğini, kendilerine bu şansı tanıyan Northernland Şirketi’ne teşekkür etmek istediğini söyledi. Bozatlı sezonun son yarışını yaptıklarını ve artık gelecek sezonun çalışmalarına başlayacaklarını vurguladı.
FERİHAYİĞİTTÜRK
Bozatlı’nın ardından söz alan NorthernlandŞirketler Grubu Pazarlama Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi FerihaYiğittürk, ikinci kez çalıştıkları Triatlon Federasyonu’na gösterdikleri işbirliği için teşekkür ederek, triatlon yarışının spor festiline renk ve heyecan kattığını söyledi.
Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara madalya ve para ödüllerini Triatlon Federasyonu Başkanı Sertaç Bozatlıve NorthernlandŞirketler Grubu Pazarlama Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi FerihaYiğittürk birlikte takdim ettiler.
Kadınlar Genel Klasman (Olimpik)
1- Mine Devrim             Tüfekçi                2:32:53.0
2- Melda Ünal               Ares           2:41:34.1
3-AlexandraMehltretter Tüfekçi                2:46:37.4
Erkekler Genel Klasman (Olimpik)
1- ChristopherPietruczuk       Ferdi                    2:00:24.4
2- Enis Alçıcı                Ares           2:07:11.7
3- TuğcanÖzkızan         Tüfekçi                2:10:04.7
Kadınlar Genel Klasman (Sprint)
1- Talya Özyolaç Ares           1:37:35.1
Erkekler Genel Klasman (Sprint)
1- Ahmet Erden            Ares           1:12:30.7
2- Hüseyin Çakır           Tüfekçi                1:15:16.4
3- Tolga Özyolaç Ares           1:24:45.0
Takım (Olimpik)
1- Power (Boran - Serhan – Sertaç)          2:13:56.1
2-TeamEnergy (Salahi - Ahmet – Murat) 2:26:38.3
3- Super Trio (İlayda - Ali – Mehmet)      2:27:45.4
4- Tüfekçi Delifişek (Demir - Ferhat – Ali)         2:36:40.5
5- Basbalya (Demir - Hakan – Sevda)       2:36:53.1
30-34 Erkekler - Olimpik
1- Kemal Elektrikçi       Ares           2:14:23.4
2- Kemal Artemel          Ares           2:22:23.8
3- Hüseyin İlker Erçen  Ferdi                    2:31:05.6
35-39 Erkekler - Olimpik
1- Erim Debreli             Ares           2:12:19.9
2- Mustafa Çağlar         Ferdi                    2:25:40.4
3-AlekseiShchukin        Ferdi                    2:27:41.2
40-44 Erkekler - Olimpik
1- Özgü Özyiğit             Tüfekçi                2:25:41.0
2-Kemal Ekdal              Tüfekçi                2:36:39.3
3-MykytaKruzhkov      Capitaltri    2:39:06.1
40-49 Kadınlar - Olimpik
1- Nuran Öze                Ares           2:55:00.4
50-54 Erkekler - Olimpik
1- Şevki Ahcıhoca         Aspava                2:15:05.2
2- Murat Cahit Ataer    Ferdi                    2:54:01.2
60+  Erkekler - Olimpik
1-Cemal Abohorlu        Aspava                2:49:52.9
14-19 Genç Erkekler - Sprint
1- Cemal Göktaş                Tüfekçi                 1:27:22.3 
 
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